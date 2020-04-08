Пенсионерам позволили оплачивать коммуналку с помощью почтальонов и звонков в банк

Украинским пенсионерам позволили платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов или звонков в банк.

Соответствующее постановление с доработкой принял Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, сообщает hromadske.

В частности, для пенсионеров вводят дополнительную функцию — оплату за коммунальные услуги через звонок в банк или через почтальона (если пенсии получают в отделении "Укрпочты").

В правительстве решили не принимать это постановление в целом, а доработать. Ведь нерешенными остаются вопросы безопасности почтальонов и безопасности осуществления операций оплаты платежей по телефону. Доработать этот вопрос должны совместно Минсоцполитики, "Укрпочта" и МВД.

Перед этим о предложении введения подобного механизма оплаты коммуналки для пенсионеров сообщали на сайте правительства.

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Ранее Национальный банк предупредил украинцев от разглашения своих банковских данных для якобы получения помощи от государства, ведь под этим предлогом мошенники пытаются получить доступ к банковским карточкам.

Напомним, что ранее Кабинет министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.