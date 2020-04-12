Украина и Турция договорились о пересечении границы для грузовиков

Украина и Турция согласовали алгоритм действий для перевозчиков при пересечении границы с Турцией.

Сейчас на границе остается несколько десятков грузовиков, они будут пропущены после 14-дневного карантина, который будет применяться и в дальнейшем, заявил украинский посол в Турции Андрей Сибига, сообщает "Укринформ".

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"В принципиальном плане после разговора президентов вопрос по перевозчикам разблокирован. Очереди, которые были на границе до разговора президентов и некоторое время после, на сегодняшний день практически отсутствуют. Есть еще несколько десятков машин, относительно которых должно еще быть выдержано правило 14-дневного карантина. И они будут также пропущены", — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что по данному вопросу налажен конструктивный диалог, который уже принес практические результаты.

"Вчера получена нотификация об официальном порядке, который будет применяться к перевозчикам, чтобы в дальнейшем не возникало таких недоразумений и все происходило согласно совместно согласованной процедуре. Ожидаем разговора профильных заместителей министров, которые также будут обсуждать детали, чтобы не возникало проблемных вопросов. Также ведется совместная работа над практическими деталями на уровне соответствующих структур обеих стран", — доложил Сибига.

По его словам, перевозчикам следует помнить, что при пересечении границы будет применяться 14-дневный карантин.

"Главное, что следует учитывать при пересечении границы с Турцией, болгарско-турецкой или грузино-турецкой — будет действовать общее правило прохождения 14-дневного карантина. Очень важно, чтобы наши перевозчики знали, и для них это не было неожиданностью", — подчеркнул посол.

Также он добавил, что есть общее понимание обеих сторон по обеспечению беспрепятственного движения грузов, в том числе в контексте минимизации негативных последствий пандемии, развития двусторонней торговли и поддержания ее динамики.

Напомним, 1 апреля 2020 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и Турции, в ходе которого были достигнуты ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между странами в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Ранее сообщалось, что лимон может исчезнуть с полок украинских супермаркетов в середине апреля 2020 года из-за закрытия рынка Турции и возможных сложностей с поставками из Испании.