Происшествия 1 час назад

В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет

В стране также закрыли въезд и выезд из 31 города

В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
Коронавирус в Турции. Фото: iarex.ru

В Турции с 4 апреля запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет, а также закрыли въезд и выезд из 31 города из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Anadolu.

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Власти страны также обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах.

"15 дней запрещается въезжать или выезжать на автомобилях с 31 турецкого города, в частности, из Стамбула", — говорится в сообщении.

Ранее в Турции запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

По последним данным, в Турции 20 921 пациент с коронавирусом. Среди них умерли 425 человек и выздоровели — 484.

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В то же время во всем мире зафиксировали уже более 1,1 млн пациентов с коронавирусом, из них выздоровели — более 229,3 тысяч, а умерли — 59 245 человек.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.

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