Из супермакетов Украины могут исчезнуть лимоны в средине апреля

Лимон может исчезнуть с полок украинских супермаркетов в средине апреля 2020 года из-за закрытия рынка Турции и возможных сложностей с поставками из Испании.

Так считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина импортирует в год в районе 55 тысяч тонн лимонов (в 2019 году — 54,3 тысячи тонн). Поставки из Турции составляют более 60% общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки (Аргентина — второй после Турции поставщик лимонов в Украину)", — рассказала она.

По ее словам, в средине апреля вполне может возникнуть ситуация, что на полках украинских супермаркетов потребитель не сможет найти лимоны.

"Поставки из Турции лимонов ограничены в связи с закрытием рынка. Поставки из Испании — тоже под большим вопросом (из-за сильного распространения пандемии в стране). А лимоны из Аргентины — просто физически не успеют доплыть", — пояснила эксперт.

Зверева также отметила, что цены на лимон за последний месяц возросли в 2 раза. На начало марта средняя цена была — 40-45 грн/кг, сейчас — 80-90 грн/кг.

"Сейчас сложно спрогнозировать рост цены, так как ситуация развивается стремительно и не понятно, что будет завтра. Но, также стоит понимать, что турецкий лимон — наиболее дешевый. Если не изменится уровень потребления — вполне вероятно, что цена на лимон может возрасти свыше 100 грн", — допустила она.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года предприятие "Сады Донбасса" впервые отправило партию яблок на Ближний Восток — в Катар.