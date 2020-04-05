Донбасские яблоки впервые отправились в ОАЭ

В марте предприятие "Сады Донбасса" впервые отправило партию яблок на Ближний Восток — в Катар.

Как сообщает Агропортал, впоследствии там хотят покупать украинскую черешню.

"Покупатели поставили нам требования — они любят красные яблоки, поэтому 70% должен составлять красный цвет. Также были требования к упаковке — по 18 кг в ящик с подложкой под каждое яблоко. С этим мы справились, но имели определенные вызовы. На Донетчине отсутствуют большие контейнеры-холодильники, поэтому искали в других регионах. В конце на авторефрижераторе яблоки отправили в Одессу, а оттуда в контейнере по морю в Катар. На эту доставку ушло 27 дней", — рассказал финансовый директор ООО "Сады Донбасса" Сергей Остапец.

По информации издания, яблоками с Донетчины заинтересовались другие покупатели из ОАЭ, Индии, Египта. Сейчас предприятие рассматривает условия дальнейшего сотрудничества с ними.

Кроме этого, большой интерес у зарубежных покупателей вызвала возможность поставки черешни. Специалисты предприятия обсуждают возможность кооперации с запорожскими и донецкими коллегами, чтобы сделать эту доставку на самолете.

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Как отметил Остапец, от холодильника с их склада до заказчика в Дубае черешню могут доставить за сутки.

"Черешня хранится меньше, чем яблоки. Но этот новый вызов и новые возможности одновременно. С сада ягоду необходимо быстро охладить, так она будет храниться дольше. Чтобы сделать поставку черешни, нам нужна новая сортировочная линия, у покупателей ягод высокие требования. Сейчас рассматриваем варианты строительства линии", — пояснил Остапец.

Кроме того, в этом сезоне "Сады Донбасса" планируют увеличивать партии экспортного товара и внедрить лучшие практики упаковки для продаж в торговых сетях Украины.

Напомним, Украина является одним из ведущих производителей фруктов и овощей в своем регионе, а по некоторым позициям — и в глобальном измерении.