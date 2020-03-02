Потребрынки 50 минут назад

Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок

Увеличение экспорта произошло, несмотря на снижение урожая

Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок
Фото: 24 канал

В 2019 году экспорт свежих яблок на 26,5% превысил показатель предыдущего года и является крупнейшим за последние 5 лет.

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), за этот период украинские производители почти в 11 раз увеличили поставки отечественных яблок за границу.

По информации УКАБ, главными покупателями отечественных фруктов в прошлом году были Беларусь, Ирак, Турция, Австрия и Молдова.

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При этом, импорт свежих яблок в прошлом году вырос в 10 раз по сравнению с 2018 годом. Сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке яблок Украины даже по завершению уборки урожая фруктов, стимулировало наращивание поставок более конкурентной по цене продукции из Польши, которая обеспечила 99% импорта товара, пояснили эксперты.

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Вместе с тем, торговое сальдо внешней торговли свежими яблоками в прошлом году положительное и составляет $10,5 млн. То есть, за последние пять лет Украина из нетто-импортера стала нетто-экспортером, то есть стала больше экспортировать, чем импортировать указанную продукцию.

"Наращивание экспортного потенциала отечественных свежих яблок произошло за счет увеличения профессиональными хозяйствами мощностей для их хранения, в частности современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. — Эти хранилища обеспечивают сохранение качественных показателей фруктов "премиум-сегмента" в течение года. Учитывая вышеизложенное, экспортоориентированность промышленного сегмента выращивания свежих яблок за последние пять лет выросла с 1% до 17%, и это несмотря на сокращение валового сбора фруктов сельхозпредприятиями до 311 тысяч т в прошлом году", — рассказала эксперт УКАБ Валентина Кропивко.

По сравнению с 2018 годом, производство яблок в Украине в 2019 году сократилось на 309 тысяч тонн или 21%, и составляет 1 млн 153,4 тысяч тонн. сокращение валового производства произошло за счет падения урожайности на 27,3 ц/га или 17% из-за неблагоприятных погодных условий весной прошлого года.

Напомним, ранее председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка заявлял, что урожай плодов и ягод в Украине в текущем сезоне может сократиться на 25% по сравнению с предыдущим сезоном из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что Украина уверенно обошла Польшу по объему поставок яблок на наиболее требовательные и дорогие рынки Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур и Малайзия. 

 

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