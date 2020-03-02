Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок

В 2019 году экспорт свежих яблок на 26,5% превысил показатель предыдущего года и является крупнейшим за последние 5 лет.

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), за этот период украинские производители почти в 11 раз увеличили поставки отечественных яблок за границу.

По информации УКАБ, главными покупателями отечественных фруктов в прошлом году были Беларусь, Ирак, Турция, Австрия и Молдова.

При этом, импорт свежих яблок в прошлом году вырос в 10 раз по сравнению с 2018 годом. Сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке яблок Украины даже по завершению уборки урожая фруктов, стимулировало наращивание поставок более конкурентной по цене продукции из Польши, которая обеспечила 99% импорта товара, пояснили эксперты.

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Вместе с тем, торговое сальдо внешней торговли свежими яблоками в прошлом году положительное и составляет $10,5 млн. То есть, за последние пять лет Украина из нетто-импортера стала нетто-экспортером, то есть стала больше экспортировать, чем импортировать указанную продукцию.

"Наращивание экспортного потенциала отечественных свежих яблок произошло за счет увеличения профессиональными хозяйствами мощностей для их хранения, в частности современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. — Эти хранилища обеспечивают сохранение качественных показателей фруктов "премиум-сегмента" в течение года. Учитывая вышеизложенное, экспортоориентированность промышленного сегмента выращивания свежих яблок за последние пять лет выросла с 1% до 17%, и это несмотря на сокращение валового сбора фруктов сельхозпредприятиями до 311 тысяч т в прошлом году", — рассказала эксперт УКАБ Валентина Кропивко.

По сравнению с 2018 годом, производство яблок в Украине в 2019 году сократилось на 309 тысяч тонн или 21%, и составляет 1 млн 153,4 тысяч тонн. сокращение валового производства произошло за счет падения урожайности на 27,3 ц/га или 17% из-за неблагоприятных погодных условий весной прошлого года.

Напомним, ранее председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка заявлял, что урожай плодов и ягод в Украине в текущем сезоне может сократиться на 25% по сравнению с предыдущим сезоном из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что Украина уверенно обошла Польшу по объему поставок яблок на наиболее требовательные и дорогие рынки Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур и Малайзия.