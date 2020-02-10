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АПК 3 часа назад

Украина вошла в тройку мировых производителей фруктов и ягод

Также наша страна является крупнейшим производителем овощей

Украина вошла в тройку мировых производителей фруктов и ягод Украина вошла в тройку мировых производителей фруктов и ягод
Фото: Fruits

Украина является одним из ведущих производителей фруктов и овощей в своем регионе, а по некоторым позициям — и в глобальном измерении. Об этом свидетельствует Европейский статистический справочник-2020 "Важнейшие европейские рынки с точки зрения FRUIT LOGISTICA".

Согласно данным, Украина занимает третье место по производству яблок, после Польши и России, а также входит в тройку мировых производителей черешен и смородины.

Также приводятся статистические данные за последние годы в отношении импорта и экспорта этой продукции.

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В 2016 году Украина импортировала свежих овощей и фруктов на 443 млн евро, в 2019 — уже на 550 млн евро, а экспортировала соответственно на 38 млн и 65 млн евро. 

В период с 2016 до 2019 года экспорт из Украины свежих фруктов почти удвоился с 40 тысяч тонн до 88 тысяч тонн. Основными позициями украинского фруктового экспорта являются яблоки и арбузы. Но если продажа первых росла за соответствующий период очень быстро (с 14 до 50 тысяч тонн), то по арбузах цифра остается почти стабильной даже с понижением (21 тысяча и 20 тысяч тонн соответственно).

В то же время, согласно данным справочника, экспорт свежих овощей из страны упал с 65 тысяч тонн до 55 тысяч тонн. Увеличились только продажи лука (с 14 до 20 тысяч тонн).

Импорт свежих фруктов из Украины вырос с 2016 года по 2019 год с 636 до 750 тысяч тонн. Это в основном бананы, цитрусовые и хурма.

Что касается овощей, то их импорт увеличился с 89 тысяч до 120 тысяч тонн. В топ-3 товарных позиций входят томаты, лук и огурцы.

Основными поставщиками свежих овощей и фруктов в Украине является Турция, Эквадор, Коста-Рика, Египет, Греция, Испания.

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Напомним, за 9 месяцев 2019 года Украина экспортировала плодово-ягодной продукции на сумму 172 млн долларов, что на 10% превышает показатель соответствующего периода 2018 года. Крупнейшим рынком сбыта для украинской продукции садоводства остается Европейский Союз.

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