Стало известно, на сколько хватит в торговых сетях основных продуктов питания

Украинские торговые сети обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, подсолнечное масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", — написал Высоцкий.

Он добавил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

Ранее стало известно, что Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости передать хранящиеся в нем продукты питания для их использования.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров.

Впоследствии цены на основные продукты питания в Киеве прекратили рост, кроме некоторых импортных овощей и фруктов.