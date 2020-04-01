Потребрынки 1 час назад

Цены в магазинах Киева стабилизировались — АМКУ

Специалисты Антимонопольного комитета ежедневно лично мониторят торговые сети Киева

Цены в магазинах Киева стабилизировались — АМКУ Цены в магазинах Киева стабилизировались — АМКУ
Фото: RAU

За неделю цены на основные продукты питания в Киеве прекратили рост, кроме некоторых импортных овощей и фруктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (КОТО АМКУ) Алексей Хмельницкий.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, специалисты АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети Киева.

"Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую​​реакцию на открытие дела. Однако Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, все вместе?", — написал Хмельницкий.

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Он добавил, что в ближайшие дни КОТВ АМКУ осуществит следующие процессуальные шаги — получение протокольных объяснений от потенциальных ответчиков по делу.

Напомним, ранее Хмельницкий заявил, что Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров.

Он также опубликовал список компаний, по которым начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, "Ашан", METRO Cash&Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт" и компании — поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Елитпрайм", ООО "Авега-2018".

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