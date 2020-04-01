Цены в магазинах Киева стабилизировались — АМКУ

За неделю цены на основные продукты питания в Киеве прекратили рост, кроме некоторых импортных овощей и фруктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (КОТО АМКУ) Алексей Хмельницкий.

По его словам, специалисты АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети Киева.

"Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую​​реакцию на открытие дела. Однако Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, все вместе?", — написал Хмельницкий.

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Он добавил, что в ближайшие дни КОТВ АМКУ осуществит следующие процессуальные шаги — получение протокольных объяснений от потенциальных ответчиков по делу.

Напомним, ранее Хмельницкий заявил, что Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров.

Он также опубликовал список компаний, по которым начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, "Ашан", METRO Cash&Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт" и компании — поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Елитпрайм", ООО "Авега-2018".