Политика и экономика 3 часа назад

Карантин в Украине: Госрезерв готов обеспечить области консервами и чаем

Госрезерв готов в случае необходимости передать продукты питания обладминистрациям

Карантин в Украине: Госрезерв готов обеспечить области консервами и чаем Карантин в Украине: Госрезерв готов обеспечить области консервами и чаем
Склады Госрезерва. Фото: vnews.agency

Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости передать хранящиеся в нем продукты питания для их использования.

Об этом заявил председатель Госрезерва Ярослав Погорелый, сообщает пресс-служба этого ведомства.

В частности, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания.

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Указано, что с целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующий письмо областным государственным администрациям.

"Госрезерв — это государственная кладовая, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами, и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы. Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями, поэтому мы готовим соответствующие документы и обращения в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабинет министров", — отметил Погорелый.

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Ранее городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Также сообщалось, что рост цен на продовольственную пшеницу в Украине в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.

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