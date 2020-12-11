Ставки растут: от легализации азартных игр в Кабмине стали ожидать в 1,5 раза больше денег

Легализация игорного бизнеса в Украине должна принести государственному бюджету в 2021 году 7,4 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу", сообщает пресс-служба Минфина.

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"Предусмотрены доходы от узаконивания игорного бизнеса — 7,4 млрд грн", — сказал он.

В свою очередь, приватизация, по словам главы Минфина, должна дать бюджету еще 12 млрд грн.

"Оптимистическим маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги — ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация — поддержка местных бюджетов", — отметил Марченко.

Он также добавил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 млрд грн ($6,41 млрд по текущему курсу). Внутренние заимствования планируются на уровне 497 млрд грн.

"Вместе с тем отдать кредиторам должны 468 млрд грн. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", — подчеркнул министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что поступления в государственную казну от легализированного игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме того, вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.