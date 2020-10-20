Зеленский ожидает 5 млрд грн поступлений от игорного бизнеса в 2021 году

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что поступления в государственную казну от легализированного игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 млрд грн", — заявил президент.

Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон о госрегулировании деятельности по организации и проведения азартных игр 14 июля. Зеленский подписал его 11 августа.

Документом разрешается деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в интернете), а также залов игровых автоматов и организация онлайн-покера. Игорный бизнес был нелегальным в течение предыдущих 11 лет.

При этом в Уголовном кодексе по-прежнему существуют статьи 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины и 365-3 (бездеятельность правоохранителя в отношении такой деятельности).

Так, в конце сентября в Киеве в рамках расследования дела по статье 203-2 прикрыли работу фирмы, занимавшейся созданием онлайн-казино.

Отметим, что проект госбюджета на 2021 год, поступивший в Раду 15 сентября, не содержит прогноза поступлений от продажи лицензий на азартные игры. Пока депутаты его не рассматривали и на этой неделе рассматривать уже не будут.