Госбюджет-2021 до выборов рассматривать не будут — глава парламента

Парламент на заседании 20 октября не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 19 октября, сообщает ЭП.

Глава ВР призвал мобилизоваться для доработки этого проекта.

"В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение", — констатировал Разумков.

"Я уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно нашему графику, вернемся в парламент — с 3 ноября — мы сможем рассмотреть этот законопроект", — добавил он.

При этом спикер обратился ко всем с просьбой оперативно доработать документ, чтобы войти в новый год с нормальным бюджетом, чтобы не было такого явления как "бюджетная ночь".

По мнению Разумкова, практика "госбюджет под елку" должна уйти в историю.

В свою очередь глава профильного комитета Даниил Гетманцев подтвердил, что 20 октября бюджет не будет рассмотрен в первом чтении.

"Проект постановления о депутатских предложениях и поправках к проекту государственного бюджета не рекомендовано профильным комитетом. Надеюсь, несмотря на это, мы сможем рассмотреть проект до 1 декабря в целом", — отметил нардеп.

Напомним, 15 сентября в Верховную Раду поступил утвержденный Кабинетом министров проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".