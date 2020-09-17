Слишком оптимистичный и рискованный. Эксперты раскритиковали проект госбюджета на 2021 год

Участники вебинара "Бюджет-2021: приоритетные сферы финансирования и отличия от государственного бюджета-2020", организованного CASE Украина, назвали госбюджет на следующий год слишком оптимистичным, рискованным и недопланированным.

В частности, эксперт организации Василий Поворозник отметил, что доходная часть нынешнего бюджета на 9,4% больше, чем в пересмотренном бюджете на текущий год, и составляет 1,071 трлн грн. При этом основной локомотив роста — налоговые поступления, которые вырастут на 18,5% и составят 930 млрд грн. "Самый большой прирост даст НДС (81,7 млрд грн или 21,4%), НДФЛ (27 млрд грн или 24%), рентные платежи (23,4%), но их доля в структуре налоговых поступлений незначительной (4,3%). То есть, НДС в структуре поступлений занимает больше 50%, НДФЛ — почти 15%, а акциз — 16%", — отметил он.

По словам Поворозника, Министерство финансов среди причин такого роста НДС назвало борьбу с махинациями. Поэтому последние два месяца наблюдается значительное сокращение возмещения этого налога, а экспортеры жалуются на задержки и несогласованность системы автоматического возмещения НДС. Что же касается источников повышения НДФЛ, то причиной Поворозник называет повышение минимальной зарплаты — до 6000 с 1 января 2021 и до 6500 с 1 июля 2021. По его мнению, увеличение минзарплаты негативно отразится на малом и среднем бизнесе. В частности физические лица предприниматели будут платить больше.

"Это повышение приведет к автоматическому увеличению ряда налогов и сборов, вся тяжесть которых ляжет на предпринимателей. И они вынуждены будут идти в тень или оптимизировать начисления", — считает эксперт. Он также обратил внимание на сокращение неналоговых поступлений бюджета в 2021 году за счет уменьшения на 23% трансферта от НБУ и сокращения поступлений от госпредприятий.

В свою очередь экономист CASE Украина Наталья Лещенко проанализировала расходную часть проекту бюджета. По ее словам, эта часть госбюджета вырастет на 5% — до 1,33 трлн грн.

"Рост расходов, вместо их сокращения, это не удивительно, учитывая достаточно медленные темпы реформ, выполнение нетипичных для рыночной экономики обязательств, и выборочную поддержку отдельных групп населения на фоне отсутствия стратегического видения. Одна из крупнейших новаций расходной части бюджета — повышение доходов работников бюджетной сферы из-за роста зарплаты. Пропорционален рост и для первого разряда единой тарифной сетки, по которой рассчитывается оплата труда бюджетников. Опережающими темпами планируется увеличить расходы на социальную сферу: образование, медицину, культуру и спорт", — говорит эксперт.

По словам Лещенко, некоторые расходы сократились, но это обманчивое сокращение. Так, например, следующем году из сводного бюджета предполагается потратить 99 млрд грн на дорожное хозяйство. В то же время в 2020 году эта цифра составляла 135 млрд грн.

"Но если в этом году госгарантии на строительство дорог составляют около 19 млрд грн, в следующем — уже 71 млрд грн. Это те же расходы, но они не учтены в бюджете. С большой долей вероятности правительству придется выплачивать обязательства по гарантиям, предоставленным госпредприятиям (преимущественно предприятиям сектора ОПК) и оцененным самим правительством в 5 млрд грн", — говорит Лещенко.

Помимо этого, часть расходов, по ее мнению, запланирована в недостаточном объеме. Прежде всего это касается оплаты труда в бюджетной сфере за счет повышения минимальной зарплаты и первого разряда единой тарифной сетки. "Есть подозрение, что правительство не будет полностью восстанавливать единую тарифную сетку и зарплата врача будет мало отличаться от зарплаты медсестры", — считает експертка.

Также специалисты выражают опасения, что запланированных ресурсов не хватит на выполнение увеличенных обязательств Пенсионного фонда. "В следующем году правительство повышает пенсионные обязательства: предполагается индексация пенсий и повышение минимальных пенсионных выплат. Но состояние Пенсионного Фонда вызывает беспокойство. Кроме того, что бюджетом-2020 предусмотрен трансферт Пенсионному фонду в 202 млрд грн, за 8 месяцев 2020 году он еще увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн. Несмотря на умеренный рост доходов бюджета ПФУ на 2021, можно ожидать, что и в следующем году он будет продолжать накапливать долги", — считает Лещенко.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что раздутые инфляционные ожидания бюджета связаны с тем, что правительство осуществит эмиссию гривны для покрытия дефицита бюджета. А по мнению Василия Поворозника, оптимистичные показатели документа могут вызвать вопросы у МВФ. И это может стать причиной дебатов с международными донорами, что приведет к пересмотру проекта бюджета. Впрочем, эксперты отмечают — нынешние показатели нельзя воспринимать как окончательные. Существует риск увеличения расходной части, в том числе, за счет включения "хотелок" отдельных депутатов и политических сил накануне местных выборов, а также поиска ресурсов, которых не хватает на выполнение анонсированных правительством обязательств.

Напомним, что Кабинет министров в 2021 году предлагает потратить на деятельность Верховной Рады на 244 млн грн больше, чем в 2020 году. В частности, из 1 трлн 330 млрд грн расходов на деятельность парламента предлагается потратить 2,282 млрд грн. Для сравнения, эта сумма в 2020 году составляла 2,038 млрд грн. При этом сумма на зарплаты Аппарату ВР будет меньше на 86 млн грн — 1,275 млрд грн в 2021 году против 1,189 млрд в 2020-м. А вот статья "расходы на развитие" наоборот выросла. В 2021 году на развитие парламентаризма в Украине планируется выделить 147 млн грн, хотя в 2020 году на это направление дали всего 15,5 млн грн.