Кабмин заложил курс 29,1 грн за доллар в госбюджет-2021

Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.

Об этом на брифинге в понедельник, 14 сентября, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"Среднегодовой курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали", — отметил он.

Как известно, в государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар. В проекте же закладывали 28,2 грн за доллар.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.

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Среди ключевых приоритетов проекта — повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета на 2021 год 18 сентября.

Ранее Международное рейтинговое агентство Standard&Poors (S&P) прогнозировало, что падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 году — на 4%, в 2022-2023 годах — по 3% ежегодно.