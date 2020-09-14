Агентство S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020 году на 6%

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 году — на 4%, в 2022-2023 годах — по 3% ежегодно.

Такой прогноз дает Международное рейтинговое агентство Standard&Poors (S&P), подтверждая рейтинги Украины на уровне "B/B".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно сообщению, агентство ожидает снижения инфляции в 2020 году до 3% с 7,9% в прошлом году и увеличения ее до 6% в 2021 году и 5% в 2022-2023 годах.

По оценкам S&P, курс гривни к концу нынешнего года снизится до 29 грн/$1, к концу следующего — до 30 грн/$1, а к концу 2022 и 2023 годов — соответственно до 30,5 грн/$1 и 31 грн/$1.

В соответствии с документам, небольшая девальвация гривни будет сопровождаться ростом резервов: с $24,77 млрд в конце 2019 года до $27,73 млрд в конце этого, $30,19 млрд — в конце следующего и $31,39 млрд — в конце 2022 года.

Указано, что такие оценки S&P построены на предположении, что дефицит госбюджета сократится с 7,5% ВВП в 2020 году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Также агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне "B".

"Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию. Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами", — говорится в пресс-релизе S&P.

При этом эксперты агентства отмечают, что пока неясно, как повлияет недавняя смена главы и состава правления Национального банка Украины (НБУ) на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами.

В то же время, по их словам, имеющиеся валютные резервы являются "подушкой безопасности", которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования.

Прогноз "стабильный" отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой — увеличившийся объем международных резервов, говорится в пресс-релизе.

Читайте также: В Украине замедлилось падение экономики

"Мы можем понизить рейтинги, если нестабильность доступа к льготному финансированию или рынкам капитала в следующем году поставит под сомнение способность правительства Украины обслуживать долг. Это может произойти, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, например, в части обеспечения независимости НБУ", — отмечают эксперты S&P.

"Мы можем повысить рейтинги в течение ближайшего года, если сочтем, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем мы прогнозируем в настоящее время. Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания", — подчеркнули в агентстве.

Напомним, Министерство финансов Украины на минувшей неделе предложило определить дефицит госбюджета в 2021 году в 6% ВВП, а в последующие два года — 4,5% и 3% ВВП соответственно.

Также сообщалось, что в августе 2020 года фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1%. Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.