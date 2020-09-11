В Украине замедлилось падение экономики

В течение января-июля 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 6,2%.

Это — немного меньше, чем падение на 6,5% за первые 6 месяцев года, следует из обзора Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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Указано, что по итогам января-июля 2020 года падение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 7,3% (падение на 7,7% в январе-июне 2020 года).

По данным Минэкономики, в июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения и роста (в частности, розничный сегмент рынка).

"Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна (особенно в апреле)", — говорится в обзоре.

Как сообщалось, по оценке Минэкономики, реальный ВВП Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%.

Напомним, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Ранее стало известно, что объем внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года составил $64,182 млрд — это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($71,096 млрд).