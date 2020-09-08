Украина в 2020 году потеряла 10% внешней торговли

Объем внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года составил $64,182 млрд — это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($71,096 млрд).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Как информировали в Государственной таможенной службе, экспорт товаров из Украины за первые 8 месяцев 2020 года составил $30,846 млрд, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

Импорт же сократился на 12% до $33,337 млрд. При этом отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $2,491 млрд.

Указано, что экспорт продовольствия за январь-август 2020 года сократился на 1% до $13,869 млрд, экспорт металлов сократился на 18% до $6,033 млрд.

В свою очередь импорт топливно-энергетических товаров упал на 38% до $5,125 млрд.

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По данным Национального банка Украины, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно, росли мировые цены на товары, преобладающие в украинском экспорте.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с 2019 годом.

Ранее сообщалось, что в течение января-августа 2020 года из Украины заграницу вывезли 1,85 тысяч т мяса свиней совокупной стоимостью $4,2 млн, что на 31% превышает объемы, экспортированные в соответствующий период 2019 года, а объемы полученной валютной выручки выросли более чем на треть.