Украина резко сократила дефицит внешней торговли товарами

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2020 года сократилось на 66,1% по сравнению с январем-июнем 2019 года — с $3,767 млрд до $1,277 млрд.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

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Указано, что экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,4% — до $22,913 млрд, импорт — на 14,3% — до $24,189 млрд.

В июне по сравнению с маем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,9% — до $3,53 млрд, импорта — на 15,4%, до $4,247 млрд.

По данным Гостата, сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне 2020 года было негативным и составило $0,717 млрд, в мае также негативное сальдо составило $0,433 млрд.

В то же время коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2020 года составил 0,95 (в январе-июне 2019 года — 0,87).

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.