В НБУ прогнозируют ускорение инфляции до конца 2020 года

В августе 2020 года фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1%.

Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года, сообщили в НБУ.

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По данным регулятора, инфляция оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, опубликованным в Инфляционном отчете за июль 2020 года.

"Подорожание энергоносителей и отображение эффектов слабой гривни были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в частности, за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров", — говорится в комментарии.

В частности, замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г), что обусловлено как ослаблением гривни в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.

Вместе с тем продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости.

В свою очередь темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г). Слабый спрос и усиление карантинных ограничений в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка.

Тем временем рост административно регулируемых цен ускорился более существенно, чем ожидалось (до 5,2% г/г). Так, стоимость природного газа для населения, хотя и оставалась меньше, чем в прошлом году, в августе выросла из-за мирового тренда подорожания энергоносителей.

В то же время удешевление топлива продолжало замедляться (до 17,9% г/г), отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса, доложили в НБУ.

Известно, что потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.

Как сообщалось, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых с 4 сентября 2020 года.