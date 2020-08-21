В Кабинете министров хотят инфляцию на уровне 7%

В условиях нынешней экономической ситуации, для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики нужно, чтобы инфляция составлял 6-7%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинформу".

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"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/- 1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что ранее в Кабмине спрогнозировали рост инфляции из-за эмиссии гривни. "В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", — отмечает Минэкономики.

При этом потребительские цены в июле, по сравнению с июнем 2020 года, снизились на 0,6%, а с начала года инфляция составила 1,4%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 2,4%. По прогнозам экспертов, в 2020 году инфляция составит 5,8% в декабре в годовом измерении, но ускорится до 6% в следующем году.

Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%. В свою очередь в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.