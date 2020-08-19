В Кабмине прогнозируют рост инфляции из-за эмиссии гривни

До конца 2020 года на динамику инфляции будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег (выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению денежной массы).

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", — отмечает Минэкономики.

В частности, эмиссия гривни будет использоваться для поддержки бизнеса и внедрения антикризисных мер.

Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

Напомним, потребительские цены в июле по сравнению с июнем 2020 года снизились на 0,6%, а с начала года инфляция составила 1,4%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 2,4%.

По прогнозам экспертов, в 2020 году инфляция составит 5,8% в декабре в годовом измерении, но ускорится до 6% в следующем году.

Ранее сообщалось, что ответственность за последствия эмиссии гривни парламентская фракция "Слуга народа" возьмет на себя.