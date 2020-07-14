В Слуге народа заговорили о включении "печатного станка": "Ответственность берем на себя"

Ответственность за последствия эмиссии гривни парламентская фракция "Слуга народа" возьмет на себя.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил нардеп, председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Ответственность возьмем мы все, как команда, как Рада, как фракция прежде всего. Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%. Другое дело — в каком размере. Это будет прямо пропорционально зависеть от того, будут ли целевым образом использованы эти деньги", — отметил он.

Наталуха подчеркнул, что если будет математическая модель, они просчитают и придут к выводу, что эмиссия будет иметь смысл, то, несмотря на риски, "это кому-то придется делать".

"Сейчас время рисков и вызовов, не удастся отмежеваться какой-то болтовней", — подытожил он.

Напомним, что 13 апреля, украинский парламент принял изменения в государственный бюджет на 2020 год. Помимо создания Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, из которого будут финансировать противоэпидемические меры, народные депутаты втрое увеличили дефицит госсметы — с 96,3 млрд грн до 298,4. Из-за такой серьезной разницы между доходами и расходами активизировались разговоры о том, что Национальному банку Украины нужно запустить эмиссию и допечатать недостающие гривни.

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Первым о необходимости эмиссии заговорил еще в конце марта глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он отмечал, что в условиях пандемии, у преодоления экономического кризиса будет три компонента: монетарный, фискальный и компонент экономических стимулов. И если говорить о монетарном, то необходимо привлечь НБУ. По словам народного депутата, он мог бы, например, запустить эмиссию ради спасения пенсионного фонда.