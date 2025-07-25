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Тысяча дронов-перехватчиков в сутки: Зеленский поставил задачу для производителей

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. / Википедия

Президент Владимир Зеленский посетил предприятие, производящее дроны-перехватчики, и поручил производителям дронов обеспечить Украине возможность ежедневно применять не менее 1000 перехватчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис президента.

"Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни", - отметил он.

Президент отметил, что перед производителями дронов поставлена четкая задача: Украина должна иметь возможность применять не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Он также добавил, что чиновники работают над контрактированием, чтобы обеспечить необходимое финансирование, а также постоянно сотрудничают с партнерами во избежание дефицита средств.

Фото 2 — Тысяча дронов-перехватчиков в сутки: Зеленский поставил задачу для производителей
Фото: Офис президента

Производство дронов-перехватчиков в Украине.

Напомним, за последние дни государство заключило еще три контракта с украинскими производителями дронов, доведя общее количество таких контрактов до четырех. Общая стоимость договоренностей превышает 3 миллиарда гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" будет постоянно расти.

В целом украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Автор:
Татьяна Бессараб