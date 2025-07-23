Государство законтрактовало четыре украинских дрона-перехватчика более чем на 3 миллиарда гривен

Украинское правительство активно развивает сектор дронов-перехватчиков, которые должны противодействовать российским ударным беспилотникам. За последние дни государство заключило еще три контракта с украинскими производителями дронов, доведя общее количество таких контрактов до четырех. Общая стоимость договоренностей превышает 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Как сообщили в правительстве, государство готово закупить всю продукцию, которую отечественные компании смогут производить до конца года. Контрактование перехватчиков является приоритетной задачей, определенной президентом Украины.

Помимо непосредственной закупки техники государство привлекает дополнительное финансирование для производителей.

Параллельно Министерство обороны ведет переговоры с международными партнерами по привлечению средств на закупку таких дронов. Правительство уже достигло первых договоренностей о внешней поддержке.

При этом украинские фонды продолжают закупки перехватчиков и инвестируют в обучение экипажей. Основной фокус – обеспечение украинских военных на передовых средствах противодействия иранским "шахедам" и другим враждебным БПЛА.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд грн и включает 11 лотов более чем на 2 млрд грн и 8 лотов более чем на 1,3 млрд грн.