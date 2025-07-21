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Украинские FPV-дроны способны поражать объекты на расстоянии более 40 км и устойчивы к РЭБ.

FPV-дроны
Украинские FPV-дроны способны поражать объекты на расстоянии более 40 км. / Минцифры

Украинские разработчики добились нового технологического прорыва в сфере беспилотников. Дальность действия FPV-дронов на оптоволоконном управлении превысила 40 км. Благодаря этому решению, украинские военные могут эффективно поражать цели на значительной глубине, даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

В марте 2025 года дальность таких дронов составляла около 20 км. Сегодня эти системы уже работают на вдвое большем расстоянии. Над их развитием работали инженеры, военные аналитики и координационная платформа Brave1.

Особенностью оптоволоконных FPV-дронов является передача сигнала управления не по радиоканалу, а через кабель, полностью исключающий влияние вражеских средств РЭБ. Это обеспечивает стабильную связь, четкое видеоизображение и точность выполнения боевых задач.

Оптоволоконные беспилотники уже зарекомендовали себя как эффективное решение на передовой, где радиосвязь часто блокируется противником. Дальнейшее развитие технологии позволит повысить точность и эффективность ударов на еще больших расстояниях.

Добавим, в марте компания Vyriy Drone ("Вирий Дрон") впервые передала партию из 1000 локализованных FPV-дронов, собранных полностью из украинских комплектующих.

Автор:
Татьяна Гойденко