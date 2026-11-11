НБУ выпустил памятную монету в честь символа 2027 года: как выглядит

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету номиналом в 5 гривен из серии "Восточный календарь", посвященную символу 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там отмечают, что по восточному календарю грядущий год будет годом Козы.

В восточной культуре коза олицетворяет гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. В то же время в украинской народной традиции коза воплощает плодородие, достаток, жизненную силу и возрождение.

О памятной монете "Год Козы"

Монета имеет номинал в 5 гривен и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года: сне.

На реверсе изображена стилизованная коза на фоне листьев клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Фактура шерсти козы напоминает соцветие клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года: снежинки, цветы, плоды, ветки.

Тираж новой монеты составляет 80 000 штук в сувенирной упаковке.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информацию о старте продаж можно узнать на их сайтах.

Ранее НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь Богдана Гаврилишина. Выпуск посвящен 100-летию со дня рождения экономиста, общественного деятеля и одного из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе.