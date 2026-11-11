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Метро Киева без света: в подземке объяснили, как будут работать станции во время блекаута
При полном исчезновении электроэнергии в Киеве подземные станции метрополитена перейдут в режим работы укрытий на резервном питании, тогда как движение поездов и эскалаторов могут временно остановить.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос РБК-Украина.
В настоящее время, несмотря на остановку наземного электротранспорта из-за дефицита электричества, столичная подземка работает в штатном режиме.
Сценарии работы при отключении света
Энергосистема метрополитена позволяет маневрировать питанием и переходить на резервные схемы:
- При ограниченном электроснабжении интервалы движения поездов на отдельных линиях или всей сети увеличат.
- В критических ситуациях или при полном блэкауте движение поездов и эскалаторов приостановят. Однако благодаря резервным источникам освещения, вентиляция, водоснабжение, санузлы , связь и пожарная сигнализация будут работать в штатном режиме, чтобы станции полноценно функционировали как укрытие.
Также в предприятии напомнили, что во время воздушных тревог движение по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции остаются открытыми для безвозмездного укрытия.
От идеи масштабировать пилотный проект с наклейками для зонирования платформ, который тестировали в августе на 4 станциях, в КП отказались – мониторинг показал, что пассажиры все равно выбирают привычные для себя места.
Пассажиропоток и себестоимость проезда
За 10 месяцев 2026 года среднесуточный пассажиропоток в метро Киева составил 626,6 тыс. человек (для сравнения, в довоенном 2021 году этот показатель достигал 874, 9 тыс. пассажиров).
Кроме того, в метрополитене раскрыли актуальные финансовые данные: по итогам 9 месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 54,10 грн .
В то же время, в предприятии подчеркнули, что вопрос возможного пересмотра тарифов на проезд не входит в их компетенцию.
Напомним, из-за длительных воздушных тревог в сентябре 2026 года КП "Киевский метрополитен" перевезло на 35% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.