Метро Киева без света: в подземке объяснили, как будут работать станции во время блекаута

При полном исчезновении электроэнергии в Киеве подземные станции метрополитена перейдут в режим работы укрытий на резервном питании, тогда как движение поездов и эскалаторов могут временно остановить.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос РБК-Украина.

В настоящее время, несмотря на остановку наземного электротранспорта из-за дефицита электричества, столичная подземка работает в штатном режиме.

Сценарии работы при отключении света

Энергосистема метрополитена позволяет маневрировать питанием и переходить на резервные схемы:

При ограниченном электроснабжении интервалы движения поездов на отдельных линиях или всей сети увеличат.

В критических ситуациях или при полном блэкауте движение поездов и эскалаторов приостановят. Однако благодаря резервным источникам освещения, вентиляция, водоснабжение, санузлы , связь и пожарная сигнализация будут работать в штатном режиме, чтобы станции полноценно функционировали как укрытие.

Также в предприятии напомнили, что во время воздушных тревог движение по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции остаются открытыми для безвозмездного укрытия.

От идеи масштабировать пилотный проект с наклейками для зонирования платформ, который тестировали в августе на 4 станциях, в КП отказались – мониторинг показал, что пассажиры все равно выбирают привычные для себя места.

Пассажиропоток и себестоимость проезда

За 10 месяцев 2026 года среднесуточный пассажиропоток в метро Киева составил 626,6 тыс. человек (для сравнения, в довоенном 2021 году этот показатель достигал 874, 9 тыс. пассажиров).

Кроме того, в метрополитене раскрыли актуальные финансовые данные: по итогам 9 месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 54,10 грн .

В то же время, в предприятии подчеркнули, что вопрос возможного пересмотра тарифов на проезд не входит в их компетенцию.

Напомним, из-за длительных воздушных тревог в сентябре 2026 года КП "Киевский метрополитен" перевезло на 35% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.