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Метро Києва без світла: у підземці пояснили, як працюватимуть станції під час блекауту

метро Києва
Метро Києва назвало умови зупинки поїздів під час відключень світла / УНІАН

У разі повного зникнення електроенергії в Києві підземні станції метрополітену перейдуть у режим роботи укриттів на резервному живленні, тоді як рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити. 

Як пише Diloпро це повідомили в КП "Київський метрополітен" у відповідь на запит РБК-Україна.

Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через дефіцит електрики, столична підземка працює у штатному режимі.

Сценарії роботи під час відключень світла

Енергосистема метрополітену дозволяє маневрувати живленням і переходити на резервні схеми:

  • За обмеженого електропостачання інтервали руху поїздів на окремих лініях або всій мережі збільшать.
  • У критичних ситуаціях або за повного блекауту рух поїздів та ескалаторів призупинять. Проте завдяки резервним джерелам освітлення, вентиляція, водопостачання, санвузли, зв'язок та пожежна сигналізація працюватимуть у штатному режимі, щоб станції повноцінно функціонували як укриття.

Також у підприємстві нагадали, що під час повітряних тривог рух наземними ділянками призупиняється, а підземні станції залишаються відкритими для безоплатного укриття.

Від ідеї масштабувати пілотний проєкт із наліпками для зонування платформ, який тестували в серпні на 4 станціях, у КП відмовилися — моніторинг показав, що пасажири все одно обирають звичні для себе місця.

Пасажиропотік та собівартість проїзду

За 10 місяців 2026 року середньодобовий пасажиропотік у метро Києва склав 626,6 тис. людей (для порівняння, у довоєнному 2021 році цей показник сягав 874,9 тис. пасажирів).

Крім того, у метрополітені розкрили актуальні фінансові дані: за підсумками 9 місяців 2026 року собівартість перевезення одного пасажира становить 54,10 грн.

Водночас у підприємстві підкреслили, що питання можливого перегляду тарифів на проїзд не входить до їхньої компетенції.

Нагадаємо через тривалі повітряні тривоги у вересні 2026 року КП “Київський метрополітен” перевезло на 35% менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Тетяна Бесараб

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