НБУ випустив пам’ятну монету на честь символу 2027 року: як виглядає

Національний банк України вводить у обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень з серії "Східний календар", присвячену символу 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Там зазначають, що за східним календарем прийдешній рік буде роком Кози.

У східній культурі коза уособлює гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. Водночас в українській народній традиції коза втілює родючість, достаток, життєву силу та відродження.

Про пам’ятну монету "Рік Кози"

Монета має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

На аверсі на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу – символ року, над стрілкою – 2027. На матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок.

На реверсі зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини, що традиційно асоціюється з удачею. Фактура вовни кози нагадує суцвіття конюшини. Унизу під композицією розміщено стилізовані копита. По колу тварина оточена елементами, що характерні для кожної пори року: сніжинки, квіти, плоди, гілки.

Тираж нової монети становить 80 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про старт продажів можна дізнатися на їхніх сайтах.

Раніше НБУ ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 грн на честь Богдана Гаврилишина. Випуск присвячений 100-річчю від дня народження економіста, громадського діяча та одного із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі.