Нацбанк присвятив нову монету видатному українському економісту: який вона має вигляд

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 2 грн на честь Богдана Гаврилишина. Випуск присвячений 100-річчю від дня народження економіста, громадського діяча та одного із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Кому присвячена

Монета продовжує серію "Видатні особистості України" та вшановує українця, який зробив вагомий внесок у розвиток міжнародного менеджменту й економічної думки.

Богдан Гаврилишин народився на Тернопільщині, однак через вимушену еміграцію значну частину життя провів у Канаді та Швейцарії. Він очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та був серед засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом трансформувався у Всесвітній економічний форум.

Після проголошення незалежності України Гаврилишин долучився до державотворчих процесів, консультував українське керівництво щодо державного управління та економічних реформ. Також він сприяв розвитку управлінської освіти й громадянського суспільства в Україні.

Дизайн і характеристики

Номінал пам’ятної монети - 2 гривні. Її виготовлено з нейзильберу та випущено тиражем до 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

На реверсі розміщено портрет Богдана Гаврилишина, його ім’я та відомий вислів "Буйно мрійте".

Аверс прикрашає композиція з калини, кленового листка й едельвейса - символів України, Канади та Швейцарії. Вони відображають життєвий шлях Гаврилишина, на якому важливу роль відіграли ці три країни, а також підкреслюють внесок українців у світову науку та культуру.

Художник монети - Юрко Гуцуляк. Скульптори - Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Інформацію про старт продажів публікуватимуть на офіційних сайтах установ.

Нагадаємо, у вересні НБУ ввів в обіг срібну пам’ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену 30-річчю грошової реформи.