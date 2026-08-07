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В Україні з’явиться пам’ятна монета: кому присвячена

В Україні з’явиться пам’ятна монета
В Україні з’явиться пам’ятна монета / НБУ

Національний банк України у 2026 році випустить пам’ятну монету, присвячену Папі Римському Іоанну Павлу ІІ та 25-річчю його Апостольського візиту до України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

НБУ вже розпочинає роботу над майбутньою монетою. Її дизайн, номінал, тираж і дату презентації регулятор повідомить додатково.

Іоанн Павло ІІ відвідав Україну 23–27 червня 2001 року. Під час візиту він виступав у Києві та наголошував на європейському покликанні України.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, випуск монети має зберегти пам’ять про Іоанна Павла ІІ та ідеї свободи, гідності, примирення і європейського майбутнього України.

У НБУ також нагадали, що у 2023 році разом із Narodowy Bank Polski випустили набір срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство", присвячений партнерству України та Польщі.

НещодавноНБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні”. Її випуск приурочено до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час російського полону.

Автор:
Тетяна Гойденко

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