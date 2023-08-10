Нацбанки України та Польщі випустять срібні монети до Дня Незалежності: у чому їх унікальність

Український та польський Національні банки до Дня Незалежності України випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину – Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.).

Як зазначається, Національний банк Польщі планує передати свій дохід від продажу спільного набору срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство" Україні у формі безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

Як вигляд мають монети

Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал – 10 гривень та 10 злотих.

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн.

У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах:

на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу;

на польській – допомогу, підтримку та співчуття.

На реверсах монет зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином.

При з’єднанні двох монет разом, орнамент у нижній частині утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

Створив дизайн цих пам’ятних монет заслужений художник України Володимир Таран.

Як купити монети в Україні і Польщі

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство" можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Як повідомляється на сайті польського Нацбанку, у Польщі монети можна буде придбати в касах регіональних відділень національного банку та в інтернет-магазині "Колекціонер".

Нагадаємо, до дня Повітряних сил ЗСУ, яке в Україні святкували 6 серпня, Національний банк випустив нову обігову пам’ятну монету "ППО – надійний щит України".

Протягом І півріччя 2023-го Нацбанк активно випускав пам’ятні монети і медалі, які користуються великим попитом - колекціонери та звичайні покупці їх просто розмітали. Delo.ua дослідило, які саме монети НБУ випустив за перше півріччя 2023 року і скільки сьогодні на них можна заробити.