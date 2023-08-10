Нацбанки Украины и Польши выпустят серебряные монеты ко Дню Независимости: в чем их уникальность

Украинский и польский Национальные банки ко Дню Независимости Украины выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другая половина – Польским монетным двором (Mennica Polska SA).

Как отмечается, Национальный банк Польши планирует передать свой доход от продаж совместного набора серебряных памятных монет "Дружба и братство – наибольшее богатство" Украине в форме безвозвратной гуманитарной финансовой помощи.

Как выглядят монеты

Уникальность общего украино-польского набора состоит в том, что он состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образующих символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых.

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран.

В нижней части монет – стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующие текущую ситуацию в обеих странах:

на украинской монете – войну, ее ужасы и сопротивление украинского народа;

на польском – помощь, поддержку и соболезнования.

На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом, покрытым скатертью, и делятся хлебом и вином.

При соединении двух монет вместе, орнамент в нижней части образует цветок – символ надежды, жизни и развития.

Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Как купить монеты в Украине и Польше

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство – наибольшее богатство" можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ , а также у банков-дистрибьюторов (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "О "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Как сообщается на сайте польского Нацбанка, в Польше монеты можно приобрести в кассах региональных отделений национального банка и в интернет-магазине "Коллекционер".

Напомним, ко Дню Воздушных сил ВСУ, который в Украине праздновали 6 августа, Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету "ПВО – надежный щит Украины".

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк активно выпускал памятные монеты и медали, которые пользуются большим спросом - коллекционеры и обычные покупатели их просто разметали. Delo.ua исследовало, какие именно монеты НБУ выпустил за первое полугодие 2023 года и сколько сегодня на них можно заработать.