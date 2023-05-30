НБУ ввел памятную монету в честь 150-летия Скоропадского

Национальный банк Украины 30 мая ввел в обращение памятную монету, выпущенную по случаю 150-летия со дня рождения украинского государственного, политического деятеля и военачальника Павла Скоропадского (1873-1945), провозглашенного в 1918 гетманом Украины.

Как отмечают в Нацбанке, Скоропадский, который был потомком старинного украинского казацко-шляхетского рода, стал незаурядной личностью, внесшей значительный вклад в развитие украинского государства.

"Скоропадский после прихода к власти уделял большое внимание решению экономически-финансовых проблем государства, ввел земельные реформы, перестраивал вооруженные силы Украинской Державы, также значительными были достижения в сфере национально-культурной политики - он способствовал созданию в Украине целого ряда национально-государственных научных и культурно -образовательных институтов", - говорится в описании монеты.

В частности, при содействии гетмана были открыты Украинская академия наук, Национальный архив, Национальная библиотека Украинской Державы, два государственных университета – в Киеве и Каменце-Подольском, 150 украинских школ и многие другие образовательные и культурные учреждения.

Отмечается, что менее чем за восемь месяцев его правления произошли "существенные сдвиги в организации экономической жизни, оздоровлении финансов". В частности, в НБУ указывают, что в "Грамоте ко всему украинскому народу" от 29 апреля 1918 года было провозглашено, что права частной собственности как фундамента культуры и цивилизации отстраиваются в полной мере.

"За семь с половиной месяцев гетманата в стране установилась экономическая стабильность. Планировалось учредить Государственный земельный банк, который должен обеспечить крестьян дешевым и выгодным кредитом и помочь им в приобретении земли, чтобы создать экономически мощный класс среднего и зажиточного крестьянства", - напоминают в Нацбанке.

На аверсе памятной монеты размещен на фоне стилизованного развевания флагов треугольник (виньетка Георгия Нарбута), символизирующий определенный культурный, экономический расцвет Украинской Державы при гетманате Скоропадского, который обрамляют надписи "Украинизация", "Образование" и "Гривня". На реверсе монеты справа размещен портрет Скоропадского, а слева – композиция, символизирующая события Украинской революции.

Номинал монеты составляет 2 гривни, изготовлена она из нейзильбера, имеет массу 12,8 г и диаметр 31 мм. Художниками выступили Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, скульпторами – Анатолий Демяненко и Владимир Атаманчук.