НБУ ввел в обращение новую памятную монету ко Дню памяти о Чернобыльской катастрофе

Национальный банк Украины 26 апреля 2023 года ввел в обращение новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 5 грн выпущена ко Дню памяти о Чернобыльской катастрофе. На аверсе монеты разместили малый Государственный Герб Украины, под ним изобразили надпись "Украина".

В центральной части - символическое "колесо жизни", что, как объясняют в НБУ, знаменует возрождение природы. Оно изображено в виде стилизованного международного знака "Радиационная угроза", окруженного листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На зеркальном фоне надписи: "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК", CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили рысь, над которой слева на зеркальном фоне надписи: РИСЬ/ЄВРАЗІЙСЬКА/EURASIAN LYNX. Вверху – рысь и рысята. Рисунки для монеты создала художница Фандикова Наталья. Тираж монеты – 20 000.

"Памятная монета посвящена рыси евразийской. 30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 года действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и редких красок мира. Среди таких представителей вид, который не так просто встретить в дикой природе - рысь", - прокомментировали в НБУ.

Источник: НБУ

Напомним, накануне НБУ ввел в обращение банкноту номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного, что и является ее главным отличием от других 500-гривневых купюр образца 2015 года.