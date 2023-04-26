НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету з риссю євразійською

Національний банк України 26 квітня 2023 року увів в обіг нову пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монету номіналом 5 грн випустили до Дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу. На аверсі монети розмістили малий Державний Герб України, під ним зобразили напис "Україна".

У центральній частині — символічне "колесо життя", що, як пояснюють в НБУ, знаменує відродження природи. Воно зображене у вигляді стилізованого міжнародного знака "Радіаційна загроза", який оточений листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.

На дзеркальному тлі написи: "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК", CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE.

На реверсі монети на тлі пейзажу зобразили рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі написи: РИСЬ/ЄВРАЗІЙСЬКА/EURASIAN LYNX. Угорі – рись та рисенята. Малюнки для монети створила художниця Фандікова Наталія. Тираж монети — 20 000.

"Пам`ятна монета присвячена Рисі євразійській. 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі, – рись", — прокоментували в НБУ.

Джерело: НБУ

Нагадаємо, напередодні НБУ ввів в обіг банкноту номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного, що і є її головною відмінністю від інших 500-гривневих купюр зразка 2015 року.