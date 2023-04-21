НБУ ввів в обіг нову банкноту номіналом 500 гривень

Національний банк ввів в обіг банкноту номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного, що і є її головною відмінністю від інших 500-гривневих купюр зразка 2015 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Банкноту випустили згідно з планом забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот. Нові банкноти номіналом 500 гривень з'являться в обізі з 25 квітня 2023 року.

500 гривень випустять зразка 2015 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", — додали в НБУ.

Уточнюємо, що розміщення підпису чинного голови НБУ на банкнотах — вимога законодавства.

Нагадаємо, що Пишного Верховна Рада призначила головою НБУ 7 жовтня 2022 року. До цього він з березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління державного Ощадбанку.

Пишний замінив на посаді голови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрють в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. Йдеться про нанесення 206 мільйонів збитків Укргазбанку, яким той керував в 2015-2020 роках. Шевченко виїхав з України, тому заарештований заочно, але і провину він не визнає.