НБУ ввел в обращение новую банкноту номиналом 500 гривен

Национальный банк ввел в обращение банкноту номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного, что и является ее основным отличием от других 500-гривневых купюр образца 2015 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банкноту выпустили согласно плану обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот. Новые банкноты номиналом в 500 гривен появятся в обращении с 25 апреля 2023 года.

500 гривен выпустят образца 2015 года – с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

"Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - добавили в НБУ.

Уточняем, что размещение подписи действующего главы НБУ на банкнотах – требование законодательства.

Напомним, что Пышного Верховная Рада назначила главой НБУ 7 октября 2022 года. До этого он с марта 2014 года по ноябрь 2020 года был председателем правления государственного Ощадбанка.

Пышный заменил на посту главы НБУ Кирилла Шевченко, подозреваемого в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. Речь идет о нанесении 206 миллионов убытков Укргазбанку, которым он руководил в 2015-2020 годах. Шевченко уехал из Украины, арестован заочно, но и вину он не признает.