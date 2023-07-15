НБУ вводит обновленные банкноты с подписью Пышного еще одного номинала

Национальный банк Украины с 20 июля выпустит в обращение банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года с подписью действующего главы финрегулятора Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Как отмечается в сообщении НБУ, это будет сделано в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами указанного номинала, то есть за счет выпуска новых купюр будут заменять соответствующие изношенные и поврежденные.

"Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - отмечает регулятор.

Отметим также, что на 1 июля в Украине, по данным Нацбанка, было в обращении 185,9 миллиона банкнот номиналом 1000 гривен, что составляло 6,8% от их количества. Основу же наличного обращения гривны сейчас составляют купюры номиналом 100 и 500 гривен (20,8% и 27,7% от количества соответственно).

Напомним, что в декабре НБУ выпустил первые банкноты с подписью Пышного – 100-гривневые. В апреле появились и обновленные соответствующим образом 500-гривневые купюры. Отметим, что в Украине подпись действующего главы НБУ является одним из элементов вида национальной валюты. 2 февраля НБУ определил, что теперь это должна быть подпись Пышного.

Его Верховная Рада назначила главой НБУ 7 октября 2022 года. До этого Пышный с марта 2014 по ноябрь 2020 года был главой правления государственного Ощадбанка. Пышный заменил на этом посту Кирилла Шевченко, которому после увольнения сразу инкриминировали нанесение 206 миллионов убытков Укргазбанка, которым он руководил в 2015-2020 годах. Последний уехал из Украины и не возвращался. В декабре 2022 года он был арестован заочно.

До этого главами Нацбанка были Владимир Матвиенко (1991-1992), Вадим Гетьман (1992), Виктор Ющенко (1993-2000), Владимир Стельмах (2000-2002 и 2004-2010), Сергей Тигипко (2002-2004), Сергей Арбузов (2013-2014), Игорь Соркин (2013-2014), Степан Кубив (2014), Валерия Гонтарева (2014-2018) и Яков Смолий (2018-2020).