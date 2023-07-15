НБУ вводить оновлені банкноти з підписом Пишного ще одного номіналу

Національний банк України з 20 липня випустить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року з підписом чинного голови фінрегулятора Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Як зазначається у повідомленні НБУ, це буде зроблено у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами зазначеного номіналу, тобто за рахунок випуску нових купюр замінюватимуть відповідні зношені та пошкоджені.

"Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - наголошує регулятор.

Зазначимо також, що станом на 1 липня в Україні, за даними Нацбанку, було в обігу 185,9 мільйонів банкнот номіналом 1000 гривень, що становило 6,8% від їхньої кількості. Основу готівкового обігу гривні наразі становлять купюри номіналом 100 и 500 гривень (20,8% та 27,7% від кількості відповідно).

Нагадаємо, що в грудні НБУ випустив перші банкноти з підписом Пишного - 100-гривневі. У квітні з'явилися й оновлені відповідним чином 500-гривневі купюри. Зазначимо, що в Україні підпис діючого голови НБУ є одним з елементів вигляду національної валюти. 2 лютого НБУ визначив, що тепер це має бути підпис Пишного.

Його Верховна Рада призначила головою НБУ 7 жовтня 2022 року. До цього Пишний з березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління державного Ощадбанку. Пишний замінив на цій посаді Кирила Шевченка, якому після звільнення відразу інкримінували нанесення 206 мільйонів збитків Укргазбанку, яким той керував в 2015-2020 роках. Останній поїхав з України і не повертався. В грудні 2022 року його заарештували заочно.

До цього головами Нацбанку були Володимир Матвієнко (1991-1992), Вадим Гетьман (1992), Віктор Ющенко (1993-2000), Володимир Стельмах (2000-2002 та 2004-2010), Сергій Тігіпко (2002-2004), Сергій Арбузов (2013-2014), Ігор Соркін (2013-2014), Степан Кубів (2014), Валерія Гонтарева (2014-2018) та Яків Смолій (2018-2020).