НБУ випустив нові монети по 10 грн на честь Миколаївської та Одеської областей

Національний банк 12 червня 2026 року вводить в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом". Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Йдеться про монети "Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область" та "Ми сильні. Ми разом. Одеська область".

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що серія розповідає історію України через її регіони та людей. За його словами, Миколаївщина та Одещина є південними рубежами України, які стали символом стійкості та зберігають економічну життєздатність країни і її зв’язок зі світом.

"Нові обігові пам’ятні монети – наш вияв вдячності жителям Миколаївської та Одеської областей за їхню згуртованість і віру в Україну", — сказав Пишний.

Обидві монети мають номінал 10 грн. Їх виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монет ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зображена стилізована мапа України з адміністративними межами та виділеною областю, якій присвячена монета. На монеті про Миколаївщину виокремлено Миколаївську область, на монеті про Одещину — Одеську область.

Дизайн реверсу монет створила Олександра Кучинська, художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Він також є скульптором монет.

Обігові пам’ятні монети є законними платіжними засобами в Україні. Їх мають приймати фізичні та юридичні особи без обмежень за всіма видами платежів за номіналом 10 грн.

НБУ поступово видаватиме ці монети банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам.

У готівковий обіг планують ввести по 2 млн штук кожної монети.

Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 монет, а тираж кожного виду роликів становитиме 15 тис. штук.

Придбати ролики з монетами можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажу Нацбанк опублікує окремо.

Нагадаємо, Національний банк України 26 травня ввів в обіг дві нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Сумській та Чернігівській областям.