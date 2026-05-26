НБУ презентував пам’ятну монету до 100-річчя пам’яті Симона Петлюри: як виглядє

Національний банкпрезентував пам’ятну монету “100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри”, присвячену голові Директорії та Головному отаману військ УНР. Нову монету представили під час відкриття виставки до 100-х роковин загибелі українського державного та військового діяча.

Під час відкриття виставки, присвяченої Симону Петлюрі, Голова Національного банку України Андрій Пишний представив пам’ятну монету "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри". Вона вшановує українського державного та військового діяча початку ХХ століття.

За словами Пишного, постать Петлюри є символом української державницької традиції та боротьби за свободу. Він наголосив, що сучасна Україна продовжує цінності, за які виступали діячі того часу.

Голова НБУ також розповів про дизайн монети.

На аверсі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, а також елемент нашивки з його військового одягу у вигляді гілки.

На реверсі розміщено композицію з символікою УНР, зокрема тризуб із нарукавного знака зразка 1919 року, який був запроваджений Петлюрою в Армії УНР.

Один із примірників монети передали до Національного музею історії України, де представлено виставковий простір, присвячений добі Української Народної Республіки.

Петлюра на монеті: що відомо про новий випуск НБУ

Нагадаємо, монету ввели в обіг 20 травня 2026 року. Придбати її можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб’юторах.

