Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Готівковий курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ презентував пам’ятну монету до 100-річчя пам’яті Симона Петлюри: як виглядє

монета
НБУ присвятив нову монету Симону Петлюрі / НБУ

Національний банкпрезентував пам’ятну монету “100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри”, присвячену голові Директорії та Головному отаману військ УНР. Нову монету представили під час відкриття виставки до 100-х роковин загибелі українського державного та військового діяча.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ випустив пам’ятну монету

Під час відкриття виставки, присвяченої Симону Петлюрі, Голова Національного банку України Андрій Пишний представив пам’ятну монету "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри". Вона вшановує українського державного та військового діяча початку ХХ століття.

За словами Пишного, постать Петлюри є символом української державницької традиції та боротьби за свободу. Він наголосив, що сучасна Україна продовжує цінності, за які виступали діячі того часу.

Голова НБУ також розповів про дизайн монети.

На аверсі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, а також елемент нашивки з його військового одягу у вигляді гілки.

На реверсі розміщено композицію з символікою УНР, зокрема тризуб із нарукавного знака зразка 1919 року, який був запроваджений Петлюрою в Армії УНР.

Один із примірників монети передали до Національного музею історії України, де представлено виставковий простір, присвячений добі Української Народної Республіки.

НБУ
Петлюра на монеті: що відомо про новий випуск НБУ / НБУ

Нагадаємо, монету ввели в обіг 20 травня 2026 року. Придбати її можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб’юторах.

Додамо, Національний банк України презентував нову пам’ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", яка відкриває окремий напрям у нумізматичній програмі, присвячений українському авангардному мистецтву.

Автор:
Ольга Опенько