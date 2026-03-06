НБУ змінив очільника департаменту монетарної політики: хто такий Михайло Ребрик

Михайло Ребрик призначений директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України. Він відповідатиме за реалізацію монетарної стратегії, макроекономічне прогнозування та аналітичний супровід політики НБУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про департамент монетарної аналітики НБУ

Департамент монетарної політики та економічного аналізу відповідає за ключові напрями діяльності Національного банку. До його обов’язків належить:

реалізація стратегії монетарної політики та прийняття рішень щодо використання інструментів регулювання;

підготовка макроекономічних прогнозів за основними секторами та розробка систем прогнозних моделей;

аналіз державної економічної політики та розвитку монетарного, реального, фіскального, зовнішнього секторів і міжнародної економіки;

організаційне й аналітичне забезпечення роботи Комітету з монетарної політики;

координація досліджень у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку та методів прогнозування.

Департамент входить до вертикалі "Монетарна стабільність", загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку.

Довідка про Михайла Ребрика

Михайло Ребрик має багаторічний досвід наукової, аналітичної та викладацької роботи, зокрема у проведенні аналітичних, теоретичних та прикладних досліджень.

Він працює в Національному банку України з квітня 2020 року. З грудня 2025 року виконував обов’язки директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, а з 6 березня 2026 року офіційно очолив департамент.

До призначення директором Ребрик займав посади:

із грудня 2024 року – заступник директора департаменту та начальник управління монетарної політики;

у 2020–2024 роках – начальник управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

До роботи в НБУ два роки обіймав посаду головного менеджера з макроекономічного аналізу у Казначействі Райффайзен Банку.

Має значний досвід викладання у банківських освітніх закладах:

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (2014–2018 рр.);

Севастопольський інститут банківської справи НБУ (2012–2014 рр.);

Українська академія банківської справи НБУ (2008–2011 рр.).

Освіта:

2008 р. – закінчив Українську академію банківської справи НБУ з відзнакою, магістр банківської справи;

2012 р. – здобув ступінь кандидата економічних наук.

