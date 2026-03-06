НБУ повідомляє про зростання резервів і стабілізацію ділових настроїв

Січень–лютий 2026 року показали сповільнення інфляції до 7,4% р/р, зростання міжнародних резервів до $57,7 млрд та стабілізацію ділових настроїв бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Українська економіка на початку 2026 року

На тлі масштабних енергодефіцитів ділові настрої бізнесу погіршилися в січні, проте в лютому почали стабілізуватися. Погіршення енергетичної ситуації призвело до скорочення виробництва у промисловості та будівництві, тоді як пожвавлення аграрного експорту підтримало вантажні перевезення, а зростання попиту населення на товари автономного енергозабезпечення та продукти харчування сприяло торгівлі.

Пропозиція робочої сили на початку року зростала швидше за попит, проте брак кадрів у деяких сферах та збільшення державних витрат на зарплати і пенсії стимулювали зростання заробітних плат. Незважаючи на складну зиму, кількість чистих виїздів за кордон у січні зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні дефіцит торгівлі товарами суттєво зменшився через сезонне падіння імпорту, що призвело до скорочення дефіциту поточного рахунку до 0,6 млрд дол. порівняно з 1,4 млрд дол. у грудні 2025 року. Міжнародні резерви за підсумками місяця зросли до 57,7 млрд дол.

Дефіцит державного бюджету у січні перевищив торішній показник, але фінансування потреб здійснювалося за рахунок міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень, обсяги яких істотно зросли. Роловер ОВДП у всіх валютах за перші два місяці 2026 року склав 147%.

Попри зниження облікової ставки наприкінці січня та відповідну реакцію ринкових ставок, гривневі інструменти заощаджень залишалися затребуваними. У лютому обсяг строкових депозитів у гривні зріс на 5 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП – на 10 млрд грн. Зменшення чистого попиту на валюту дозволило Нацбанку скоротити обсяги інтервенцій із продажу іноземної валюти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що банківська система України демонструє стійкість навіть на п’ятий рік повномасштабної війни та залишається привабливою для іноземних інвесторів.