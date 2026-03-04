Запланована подія 2

НБУ пропонує перехідний період для розрахунку достатності власного капіталу

нбу
Фінансові компанії отримають час на підготовку до нових пруденційних вимог / НБУ

Національний банк України ініціює запровадження перехідного періоду для фінансових компаній з метою поступового впровадження вимог щодо достатності власного капіталу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ змінює підхід до розрахунку пруденційних вимог

НБУ виніс на громадське обговорення проєкт змін до постанови Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній".

Проєктом передбачено запровадження перехідного періоду до 30 вересня 2026 року для розрахунку фінансовими компаніями пруденційних вимог щодо достатності власного капіталу без урахування відрахувань, які зменшують його розмір.

Крім того, документ передбачає проведення тестового розрахунку пруденційних вимог з урахуванням відповідних відрахувань. Це дасть змогу оцінити їхній вплив на достатність власного капіталу та підготуватися до повноцінного виконання вимог, яке розпочнеться з 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, регулятор унормував обов’язкові реквізити платіжної інструкції, що формується під час надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку. Відповідні зміни покликані спростити заповнення платіжних документів.

Автор:
Ольга Опенько