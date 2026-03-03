Оплата комунальних і податків: НБУ оновив правила заповнення платіжних інструкцій

Національний банк України унормував обов’язкові реквізити платіжної інструкції, що формується під час надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку. Відповідні зміни покликані спростити заповнення платіжних документів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Платіжні інструкції без рахунку

Зокрема, Національний банк України передбачив такі зміни:

зобов'язав надавачів послуг з переказу коштів без відкриття рахунку забезпечити можливість заповнення реквізитів фактичного платника, зокрема у випадках, коли одна особа сплачує податки або інші бюджетні платежі за іншу. Це дасть змогу Державній податковій службі коректно зараховувати платежі за платником, за яким обліковується зобов'язання;

надав право надавачам платіжних послуг автоматично заповнювати реквізити платника в платіжній інструкції, використовуючи наявну інформацію та власні технічні засоби. Завдяки цьому постійним клієнтам не доведеться щоразу вводити свої дані вручну;

дозволив надавачам послуг заповнювати такі реквізити, як призначення платежу, найменування отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку під час оплати житлово-комунальних послуг, а також податків і зборів;

зобов'язав виконувати кожну платіжну інструкцію як окрему платіжну операцію;

запровадив обов'язок інформувати споживача про всі заповнені реквізити платіжної інструкції та надавати підтвердну інформацію після прийняття її до виконання;

передбачив можливість не заповнювати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код під час оплати житлово-комунальних послуг.

У Національному банку зазначають, що ці зміни сприятимуть підвищенню ефективності роботи платіжного ринку та прозорості безготівкових розрахунків.

Постанова набирає чинності з 3 березня 2026 року. Водночас надавачі послуг з переказу коштів без відкриття рахунку матимуть шість місяців для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог регулятора.

