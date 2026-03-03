Оплата коммунальных и налогов: НБУ обновил правила заполнения платежных инструкций

Национальный банк Украины унормировал обязательные реквизиты платежной инструкции, которая формируется при предоставлении услуги по переводу средств без открытия счета. Соответствующие изменения призваны упростить заполнение платежных документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Платежные инструкции без счета

В частности, Национальный банк Украины предусмотрел следующие изменения:

обязал предоставлятелей услуг по переводу средств без открытия счета обеспечить возможность заполнения реквизитов фактического плательщика, в том числе в случаях, когда одно лицо платит налоги или другие бюджетные платежи за другое. Это позволит Государственной налоговой службе корректно засчитывать платежи по плательщику, по которому учитывается обязательство;

обеспечить возможность заполнения реквизитов фактического плательщика, в том числе в случаях, когда одно лицо платит налоги или другие бюджетные платежи за другое. Это позволит Государственной налоговой службе корректно засчитывать платежи по плательщику, по которому учитывается обязательство; предоставил право предоставлятелям платежных услуг автоматически заполнять реквизиты плательщика в платежной инструкции, используя имеющуюся информацию и собственные технические средства. Благодаря этому постоянным клиентам не придется каждый раз вводить свои данные вручную;

автоматически заполнять реквизиты плательщика в платежной инструкции, используя имеющуюся информацию и собственные технические средства. Благодаря этому постоянным клиентам не придется каждый раз вводить свои данные вручную; разрешил предоставлятелям услуг заполнять такие реквизиты как назначение платежа, наименование получателя, его код ЕГРПОУ и номер счета при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также налогов и сборов;

заполнять такие реквизиты как назначение платежа, наименование получателя, его код ЕГРПОУ и номер счета при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также налогов и сборов; обязал выполнять каждую платежную инструкцию как отдельную платежную операцию;

как отдельную платежную операцию; ввел обязанность информировать потребителя обо всех заполненных реквизитах платежной инструкции и предоставлять подтверждающую информацию после принятия ее в исполнение;

информировать потребителя обо всех заполненных реквизитах платежной инструкции и предоставлять подтверждающую информацию после принятия ее в исполнение; предусмотрел возможность не заполнять фамилию, имя, отчество (при наличии) и идентификационный код при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Национальном банке отмечают, что эти изменения будут способствовать повышению эффективности работы платежного рынка и прозрачности безналичных расчетов.

Постановление вступает в силу 3 марта 2026 года. В то же время, предоставлятели услуг по переводу средств без открытия счета будут иметь шесть месяцев для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями регулятора.

Напомним, НБУ предлагает обновить правила по организации защиты помещений банков и юридических лиц, работающих с наличными. Изменения предполагают адаптацию норм к действующему законодательству.