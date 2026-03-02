Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові стандарти безпеки: НБУ планує змінити правила охорони банків

НБУ
Національний банк оновлює правила захисту приміщень банків / НБУ

Національний банк України пропонує оновити правила з організації захисту приміщень банків і юридичних осіб, що працюють з готівкою. Зміни передбачають адаптацію норм до чинного законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нові стандарти захисту банків

Мета змін - приведення норм до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" та відповідних наказів ДП "УкрНДНЦ", а також підвищення безпеки операцій з готівкою.

Зокрема, проєкт постанови передбачає:

  • можливість банкам і фінансовим установам самостійно обирати розташування сховищ та сейфів інкасаторів;
  • уточнення місць встановлення камер відеоспостереження, зокрема у зоні клієнтів;
  • удосконалення облаштування робочих місць працівників, які здійснюють операції з цінностями під час приймання та передавання їх інкасаторам.

Документ, що пропонується для обговорення, може набути чинності з 30 червня 2026 року. Він покликаний підвищити ефективність та безпеку роботи банків і фінансових установ, що працюють із готівкою.

Нагадаємо, НБУ оновив порядок виявлення та аналізу безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Автор:
Ольга Опенько