- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Нові стандарти безпеки: НБУ планує змінити правила охорони банків
Національний банк України пропонує оновити правила з організації захисту приміщень банків і юридичних осіб, що працюють з готівкою. Зміни передбачають адаптацію норм до чинного законодавства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Нові стандарти захисту банків
Мета змін - приведення норм до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" та відповідних наказів ДП "УкрНДНЦ", а також підвищення безпеки операцій з готівкою.
Зокрема, проєкт постанови передбачає:
- можливість банкам і фінансовим установам самостійно обирати розташування сховищ та сейфів інкасаторів;
- уточнення місць встановлення камер відеоспостереження, зокрема у зоні клієнтів;
- удосконалення облаштування робочих місць працівників, які здійснюють операції з цінностями під час приймання та передавання їх інкасаторам.
Документ, що пропонується для обговорення, може набути чинності з 30 червня 2026 року. Він покликаний підвищити ефективність та безпеку роботи банків і фінансових установ, що працюють із готівкою.
Нагадаємо, НБУ оновив порядок виявлення та аналізу безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку