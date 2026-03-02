Нові стандарти безпеки: НБУ планує змінити правила охорони банків

Національний банк України пропонує оновити правила з організації захисту приміщень банків і юридичних осіб, що працюють з готівкою. Зміни передбачають адаптацію норм до чинного законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нові стандарти захисту банків

Мета змін - приведення норм до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" та відповідних наказів ДП "УкрНДНЦ", а також підвищення безпеки операцій з готівкою.

Зокрема, проєкт постанови передбачає:

можливість банкам і фінансовим установам самостійно обирати розташування сховищ та сейфів інкасаторів;

уточнення місць встановлення камер відеоспостереження, зокрема у зоні клієнтів;

удосконалення облаштування робочих місць працівників, які здійснюють операції з цінностями під час приймання та передавання їх інкасаторам.

Документ, що пропонується для обговорення, може набути чинності з 30 червня 2026 року. Він покликаний підвищити ефективність та безпеку роботи банків і фінансових установ, що працюють із готівкою.

Нагадаємо, НБУ оновив порядок виявлення та аналізу безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку