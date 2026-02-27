Запланована подія 2

Нацбанк змінює правила: як виявлятимуть нелегальні фінансові послуги

Національний банк України оновив порядок виявлення та аналізу безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку. Зміни набирають чинності з 28 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про порядок виявлення безліцензійної діяльності

Оновлені правила, зокрема, передбачають можливість залучення Національним банком третіх осіб до проведення поглибленого аналізу. Також удосконалено розподіл повноважень у питаннях виявлення безліцензійної діяльності між правлінням НБУ, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури та Комітетом з питань нагляду і регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Національному банку зазначають, що впровадження цих змін дозволить більш ефективно виявляти неавторизованих учасників на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, а також притягувати їх до відповідальності.

Відповідні норми закріплені постановою Правління НБУ від 26 лютого 2026 року № 21, яка набирає чинності з 28 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Національний банк розширює обсяг статистичної інформації про валютний ринок, збільшуючи перелік даних у відкритому доступі.

Автор:
Ольга Опенько